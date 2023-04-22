Советские бьюти-лайфхаки, которые сейчас покажутся безумными

Самый простой и доступный способ сохранять красоту и здоровье в СССР был связан с использованием народных средств. Многие женщины использовали различные растения и травы для создания масок и тоников для лица и волос. Например, из малины делали маску для лица, из крапивы — отвар для волос. Также очень популярны были мед и сметана, которые использовались для увлажнения и питания кожи.

© 0WomanHit.ru - МК

Еще один бьюти-лайфхак из СССР, который сейчас покажется необычным, связан с применением аммиака для выравнивания волос. Женщины разбавляли аммиак с водой и наносили на волосы, чтобы они стали более гладкими и блестящими. Однако, это было опасно для здоровья и волос, так как аммиак очень сильно сушил и повреждал волосы.

Видео дня

Еще один советским бьюти-лайфхак — использование медицинского спирта для удаления макияжа. Женщины наносили спирт на ватный диск и терли им лицо, чтобы удалить макияж. Это было очень сильным и агрессивным средством, которое часто приводило к сухости и раздражению кожи.

Также популярным бьюти-лайфхаком в СССР было использование обычной соды для очищения лица. Женщины смешивали соду с водой и наносили на лицо, затем тщательно смывали водой. Этот метод помогал удалить ороговевшие клетки кожи и очистить поры.

Однако не все бьюти-лайфхаки из прошлого века были такими непривычными. Например, очень популярным было использование зубной пасты для укрепления ногтей. Женщины наносили зубную пасту на ногти и оставляли на несколько минут, затем смывали водой. Это помогало укрепить ногти и сделать их более здоровыми.

Кроме того, в СССР были популярны различные массажеры для лица, которые помогали улучшить циркуляцию крови и увеличить упругость кожи. Один из таких массажеров был назывался «Жадина», он представлял собой небольшой металлический шарик на пластиковой ручке, который нужно было катать по коже лица.

Еще один интересный бьюти-лайфхак из СССР был связан с использованием картофеля для ухода за кожей вокруг глаз. Женщины разрезали картофель на тонкие ломтики и кладли их на глаза на несколько минут. Это помогало снизить отечность и темные круги под глазами.