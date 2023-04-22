Тонкие брови, яркие глаза: какой макияж в моде этой весной-летом

Самое время выкинуть из косметички тональный крем и купить пинцет для бровей. А зачем именно — объясняют эксперты.

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Общие тренды

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Катерина Сергеева, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Сейчас мы наблюдаем разделение на два лагеря. Некоторые девушки подхватили возвращение моды на гранжевый мейкап 90-х: темные оттенки губ, черные дымчатые «смоки», графичные стрелки, драматичные и дерзкие образы.

Другие не перестают быть верными минимализму: мягкие спокойные оттенки, нюдовые губы, активный румянец.

Людмила Игнатьева, звездный визажист, приглашенный эксперт бренда Viseart

Последние подиумные тренды возвращают нас в 90-е, когда были популярны тонкие брови. И здорово, что этот тренд дополняет еще один — акцент на яркие стрелки. Благодаря тонким бровям макияж будет выглядеть еще ярче и привлекательнее.

Также советую присмотреться к помаде или блеску темных, винных, красных оттенков.

«Влажная» или матовая кожа

Катерина Сергеева, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Посмотрите кампейны любых брендов последних сезонов. Вы практически не встретите матовой кожи. В моде — стремление к натуральности. Выбирайте основу с легким покрытием или не пользуйтесь ею вовсе, маскируя нюансы кожи точечно с помощью консилера. Хороший увлажняющий крем с SPF и сочный румянец — это то, что вам нужно этим летом.

А если вы все же предпочитаете матовый финиш, но не хотите перегружать кожу в жаркие месяцы, то обратите внимание на минеральные тональные основы — они не ощущаются на коже и не забивают поры, а простота нанесения и отсутствие необходимости постоянно поправлять «поплывший» макияж делают ее мастхэвом в отпуске.

Людмила Игнатьева, звездный визажист, приглашенный эксперт бренда Viseart

Максимум сухих текстур во влажном макияже — это рассыпчатая пудра для Т-зоны. Также на лето я советую всегда с собой носить матовые салфетки, которые убирают жирность.

Словом, чем меньше мы наносим средств на кожу летом, тем ей комфортнее, а нам спокойнее за сохранность макияжа.

Какие оттенки актуальны в макияже глаз

Катерина Сергеева, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Тренд на металлик однозначно не собирается сходить с пьедестала. И мы можем это понять, ведь красивый, практически влажный, перелив металлического финиша — это ярко, смело, и опять же, отсылает нас к сексуальным образам 90-х и «нулевых». Выбирайте синие, розовые, золотые и серебряные оттенки глиттеров и теней.

Людмила Игнатьева, звездный визажист, приглашенный эксперт бренда Viseart

Стоит заметить, что в условиях тренда на так называемый макияж без макияжа, все более популярным становится прием, когда акцент делается именно на аккуратных бровях и прокрашенных ресницах. Конечно, такой вариант в первую очередь должен быть вам комфортен. Если есть какие-либо несовершенства, которые хотелось бы скрыть, следуйте внутреннему желанию.

Если говорить об актуальных цветах для макияжа глаз, то при ярком солнце старайтесь выбирать оттенки, которые подчеркнут их цвет.

Например, светлым глазам советую винные оттенки в тенях, а карандаш для глаз можно взять зеленый, синий, или также винный.

Карим глазам подойдут оттенки хаки, коричневые, а карандаши выбирайте более глубоких цветов — темно-коричневый, насыщенный синий или зеленый.

Популярные оттенки в макияже губ

Катерина Сергеева, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Тенденции могут склонить вас либо на сторону нюда, либо заставят добавить в образ акцент: красные, либо темные оттенки губной помады: бордовые, коричневые или фиолетовые.

Но главный тренд в макияже губ заключается даже не в цвете помады, а в финише. Обсессия на влажном макияже не сбавляет обороты, а бренды поддерживают ее выпусками всевозможных продуктов: увлажняющие помады, блески, масла, и даже желе для губ! Поэтому растушеванный контур и влажный блик — то, что нужно этой весной и летом.

Ресницы и брови

Катерина Сергеева, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Что касается бровей, мы медленно, но верно, перерастаем «зализанные» лами-брови. Этот этап остается в прошлом с «инста-бровями», татуажем.

Тренд на clean girl aesthetic (с англ. эстетика чистой девушки — прим. ред.) позволил нам наконец отстать от бровей: достаточно подрисовать некоторые волоски и создать аккуратную форму. Для ресниц рекомендуем выбрать тушь натурального оттенка: черная — для обладательниц смуглого оттенка кожи, коричневая — для тех, кто посветлее. Если хочется чего-то экстраординарного, то обратите внимание на цветные туши: ностальгия по 2000-м вернула их в моду.

Как сделать макияж более стойким

Людмила Игнатьева, звездный визажист, приглашенный эксперт бренда Viseart

Выбираем bb и cc-кремы — они сами по себе более влажные в отличии от плотных тональных средств. Дополнительно их нужно закреплять сухим продуктом, чтобы на лице не было излишнего блеска, и само средство не лежало разводами. Поверх можно нанести пудру, румяна, корректор или бронзатор. Так макияж будет более стойким.