Стилист назвала распространенную ошибку при мытье головы
Стилист продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала распространенную ошибку при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.
Специалист рассказала, что горячая вода помогает волосам глубоко впитать компоненты косметических средств. В то же время, по ее словам, она может вымыть из прядей натуральные масла, вызвав сухость, ломкость, а также чрезмерное выделение себума на коже головы. В связи с этим Петти заявила, что оптимальная температура воды во время данного процесса составляет 38 градусов Цельсия. Эксперт пояснила, что это поможет избавиться от перхоти и придать волосам блеск.
Кроме того, собеседница издания обратила внимание на частоту мытья головы.
«Как правило, вам следует избегать мытья головы более двух-трех раз в неделю. Волосы, которые быстро становятся жирными, могут указывать на то, что вы чрезмерно их моете», — отметила она.
В марте дерматологи раскрыли вредное последствие сна с мокрыми волосами. По словам специалистов, чаще бактерии размножаются в теплой влажной среде. Таким образом они могут накапливаться на коже головы в течение ночи, вызывая шелушение и зуд.