Стилист назвала распространенную ошибку при мытье головы

Специалист рассказала, что горячая вода помогает волосам глубоко впитать компоненты косметических средств. В то же время, по ее словам, она может вымыть из прядей натуральные масла, вызвав сухость, ломкость, а также чрезмерное выделение себума на коже головы. В связи с этим Петти заявила, что оптимальная температура воды во время данного процесса составляет 38 градусов Цельсия. Эксперт пояснила, что это поможет избавиться от перхоти и придать волосам блеск.