Все о теле: готовимся к лету

Рассказываем, какая косметика поможет в этом деле.

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Традиционно вместе с долгожданным потеплением у нас появляется желание заняться своим телом. Рассказываем, какая косметика поможет в этом деле.

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Если в ваши планы входит задача чуть похудеть или просто привести тело в тонус после зимы, то кроме физической активности и пересмотра рациона здесь могут помочь и косметические средства — главное правильно их выбирать и понимать, на что они способны, а что им совсем не по силам. Одна из самых жарких — бьютитема, вызывающая нешуточные споры: имеет ли смысл пользоваться продуктами, обещающими жиросжигающий эффект? Одни уверены, что они не способны проникать глубже рогового слоя. Другие же верят в силу современных технологий, которые за последнее десятилетие действительно шагнули вперед.

Для пользы тела

Сегодня в распоряжении химиков имеются ингредиенты, вполне способные подстегнуть процесс липолиза — расщепления жира. Наиболее эффективными считаются кофеин, L-карнитин, коэнзим А, теофилин, теобромин, йохимбин и ряд других. Проблема в том, что жировая прослойка пролегает достаточно глубоко, поэтому добраться до нее с помощью бьюти-средств еще недавно было весьма проблематично. Тут на помощь и приходит технологический прогресс — так называемые трансдермальные носители, или системы доставки активных ингредиентов, которые обеспечивают их эффективное и при этом безопасное проникновение в кожу. Например, липосомы, ниосомы, наночастицы и другие варианты инкапсулирования — введения действующего вещества в микроскопическую сферу, которая обходит защитный барьер и раскрывается на уровне гиподермы уже «на месте», высвобождая рабочий компонент. Таким образом средства для похудения могут усилить кровообращение, улучшить качество кожи и помочь жировым клеткам расстаться со своим содержимым. Возможно, они действуют не так стремительно, как хотелось бы, но главное даже не в этом: наш организм так устроен, что, если это содержимое не будет израсходовано, оно благополучно вернется на прежнее место. Просто так, сам по себе, жир «сгореть» не может. Его утилизация — сложный процесс с образованием большого количества энергии, которую нужно использовать, то есть двигаться. И чем активнее, тем лучше. Поэтому оптимально наносить косметические продукты до и после физических нагрузок. Дело в том, что после тренировки наши мышцы еще в течение двух часов продолжают расходовать калории. И если под влиянием активных веществ жир будет выводиться из клеток, он будет сжигаться. Особенно в местах нанесения средства, так как мышцы не любят ждать «поставок» издалека.

Нужно загладить

Причины возникновения целлюлита до конца не изучены — основных теорий несколько, но скорее всего, мы имеем дело с целым комплексом: это и гормоны, и генетика, и наличие большого количества простых углеводов и сахара в рационе. Способствует этому и сидячий образ жизни, так как целлюлит напрямую связан с застоем жидкости в тканях. Собственно, поэтому и решать проблему нужно комплексно: массажи, спорт, прогулки, пересмотр рациона и режима сна в более здоровую сторону. Косметика — тоже отличное подспорье, но и тут помним, что сама по себе она едва ли даст выраженный эффект В средствах против целлюлита популярны те же ингредиенты, что и для похудения: кофеин, теобромин, теофилин, липостерол. Кроме того, хорошо себя показывают средства с термическим эффектом — охлаждающие или разогревающие кремы, скрабы, продукты для массажа и обертывания. Температурные перепады стимулируют жидкостный обмен в тканях, снимая отечность, сопутствующую целлюлиту, и укрепляют соединительную ткань. Стоит понимать, что в борьбе с пресловутой «апельсиновой коркой» важна не только комплексность, но и регулярность — активно втирать антицеллюлитные средства, проводить самомассаж, делать обертывания и прочие манипуляции придется в течение нескольких недель и не сбавляя оборотов. Но и эффект наверняка порадует. Еще один момент, о котором часто забывают, — солнцезащитные средства. Ультрафиолет резко нарушает структуру коллагена, а значит, провоцирует не только старение кожи, но и целлюлит. Защищая кожу на пляже, вы не только спасаетесь от ожогов, но и предупреждаете появление неэстетичных бугорков.

План Б

Придать покровам тела более заметные тонус и упругость — еще одно из популярных весенних желаний, которое вполне под силу хорошей косметике. На повышение эластичности кожи чаще бросают силы морских и других водорослей, натуральных масел, растительных экстрактов, а также пептидов — коротких цепочек аминокислот, которые указывают клеткам, что им делать. Среди последних есть виды, усиливающие выработку коллагена, эластина и компонентов межклеточного матрикса, от которых зависит состояние кожи. Отличный эффект в дополнение к косметике дает и самомассаж — особенной похвалы заслуживает массаж сухой щеткой. Тут важно отметить три вещи. Первая — регулярность. Второе — щетка должна быть достаточно жесткой, чтобы от трения возникал разогревающий эффект, а кожа приятно розовела. Но царапать она не должна, иначе вместо укрепления получим микротравмы и раздражение. Третье — сама техника процедуры. Делать круговые движения и по ходу лимфотока: от щиколоток к ягодицам, от кистей рук к центру груди.

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