Россиянкам раскрыли опасность сна с макияжем

Если косметика остается на коже в течение длительного времени, то поры загрязнятся и закроются, возникнет воспаление, заявила эксперт. Так, на лице может появиться гнойничковая сыпь, а глаза может поразить конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки — прим. «Ленты.ру»).