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Россиянкам раскрыли опасность сна с макияжем

Российский дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла опасность сна с макияжем. Ее комментарий приводит 5-tv.ru.

Россиянкам раскрыли опасность сна с макияжем
© Lenta.ru

Если косметика остается на коже в течение длительного времени, то поры загрязнятся и закроются, возникнет воспаление, заявила эксперт. Так, на лице может появиться гнойничковая сыпь, а глаза может поразить конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки — прим. «Ленты.ру»).

«Необходимо все время смывать макияж как следует. Кожа должна быть чистой», — призвала собеседница издания.

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