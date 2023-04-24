Девушка потратила более 5 млн рублей на пластику и поделилась опытом

Блогерша Стейси Долл из Торонто, Канада, с необычными формами потратила более пяти миллионов рублей на пластические операции и поделилась опытом. Соответствующую историю приводит издание The Sun.

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31-летняя инфлюэнсерша рассказала, что перенесла несколько хирургических вмешательств, чтобы изменить свою внешность. Так, она сделала липосакцию в области живота, рук, подбородка и спины, увеличила грудь и ягодицы. Помимо этого, юзерша вколола в лицо множество филлеров и установила виниры. По словам девушки, на упомянутые процедуры она потратила более 80 тысяч фунтов стерлингов (5,5 миллиона рублей).

Девушка призналась, что стала зависима от косметологических процедур из-за стремления к идеальному внешнему виду. При этом, как утверждает Долл, в 18 лет она столкнулась с негативными последствиями из-за несертифицированных препаратов для инъекций.

«Я колола филлеры в ягодицы, но они вытекали из-под кожи и уходили в область спины», — посетовала она.