Где живет и чем занимается самая красивая девочка России

Добавляем в ваши будни красоты и милоты и рассказываем о самой очаровательной крохе страны.

Фото: Super.ru Super.ru

Итак, обладательницей почетного звания «Самая красивая девочка России» на данный момент является трехлетняя Марьяна Чегус.

Миловидная малышка с кукольными чертами лица обошла около 26 тысяч конкуренток в разных возрастных категориях на ежегодном конкурсе и в конце прошлого года стала обладательницей завидного титула. Только полюбуйтесь на эту обаяшку!

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Марьяна живет в Екатеринбурге, там же ходит в садик и наслаждается всеми прелестями своего юного возраста. Любит рисовать, лепить и собирать пазлы. А еще, как и большинство детей, мечтает съездить в Диснейленд, так как без ума от качелей и горок. Судя по соцсетям, мама девочки посвящает все время воспитанию своей маленькой красавицы, а вот отец Марьяны работает водителем авиационной эскадрильи Уральского округа Росгвардии.

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