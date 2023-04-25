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3 часа назад

Где живет и чем занимается самая красивая девочка России

Super.ru

Добавляем в ваши будни красоты и милоты и рассказываем о самой очаровательной крохе страны.

Где живет и чем занимается самая красивая девочка России
Фото: Super.ruSuper.ru

Итак, обладательницей почетного звания «Самая красивая девочка России» на данный момент является трехлетняя Марьяна Чегус.

Миловидная малышка с кукольными чертами лица обошла около 26 тысяч конкуренток в разных возрастных категориях на ежегодном конкурсе и в конце прошлого года стала обладательницей завидного титула. Только полюбуйтесь на эту обаяшку!

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Марьяна живет в Екатеринбурге, там же ходит в садик и наслаждается всеми прелестями своего юного возраста. Любит рисовать, лепить и собирать пазлы. А еще, как и большинство детей, мечтает съездить в Диснейленд, так как без ума от качелей и горок. Судя по соцсетям, мама девочки посвящает все время воспитанию своей маленькой красавицы, а вот отец Марьяны работает водителем авиационной эскадрильи Уральского округа Росгвардии.

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Надеемся, Марьяна не забросит свою далеко идущую карьеру российской красавицы и в свое время еще представит страну на мировом конкурсе.

Красота,Росгвардия,
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