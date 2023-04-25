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Раскрыт простой способ ходить на каблуках безболезненно

Представители бренда женской одежды и обуви Eco.uk раскрыли простой способ ходить на каблуках безболезненно. Соответствующая публикация появилась в соцсетях марки.

Раскрыт простой способ ходить на каблуках безболезненно
© Лента.ру

Сначала на размещенных кадрах модель продемонстрировала открытые зеленые босоножки на каблуках и с тонким ремешком. Затем женщина намазала обильным количеством вазелина пальцы ног и заднюю часть пяток, чтобы избежать появления мозолей, и примерила обувь.

«Этот способ буквально спасет ваши ноги», — подписано в видео.

Подписчики, в свою очередь, неоднозначно отреагировали на предложенный совет.

«Но это же скользко!», «Либо еще можно взять специальные стельки, тоже хороший вариант», «Мне поможет только обезболивающий гель в такой ситуации», — высказались они.

В марте российская телеведущая Ксения Бородина дала отпор подписчикам после критики ее походки в обуви на высоких каблуках. Ранее Бородина поделилась видео, где идет по улице в нюдовых платье и туфлях. Пользователи сети обратили внимание на ее манеру передвигаться. В свою очередь, телеведущая ответила, что придерживается другого взгляда на свою походку, назвав ее отличной.

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