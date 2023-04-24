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Дерматолог Егорова объяснила, почему опасно спать с макияжем

Дерматолог Татьяна Егорова заявила, что любое количество косметики опасно для кожи в время сна. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru. Как утверждает эксперт, поры загрязняются и закрываются, если спать в косметике. На лице может появиться гнойничковая сыпь, а глаза может поразить конъюнктивит.

Дерматолог Егорова объяснила, почему опасно спать с макияжем
© Газета.Ru

"Необходимо все время смывать макияж как следует. Кожа должна быть чистой", — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что дерматолог Воронина пояснила, почему не стоит относиться к коже, как к "зеркалу" организма. Дерматолог также отметила, что основная причина акне — это чувствительность сальных желез к гормонам андрогенам. В более редких случаях акне связано с повышенным уровнем андрогенов в крови. Некоторым женщинам с такой проблемой улучшить состояние кожи помогают гормональные контрацептивы.

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