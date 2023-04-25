В каких случаях нужно мыть голову перед походом к парикмахеру

Многие из нас привыкли к тому, что к парикмахеру следует приходить с грязными волосами. И впрямь – зачем мыть голову перед походом в салон, если в салоне ее будут мыть снова?

Фото: Unsplash Unsplash

Однако бывают ситуации, когда к стилисту по волосам нужно приходить строго с чистой головой. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как правило, мыть голову перед визитом в салон нужно в случае, когда у вас запланировано окрашивание. Данная процедура проводится на сухих и чистых волосах. Это позволяет красителю быстрее и качественнее проникнуть в структуру волоса и не столкнуться с препятствием в виде жировой прослойки и остатков косметических средств.

Еще 10-15 лет назад мастера советовали не мыть голову даже перед окрашиванием, особенно, если клиентка хотела осветлить волосы. В те времена в салонах красоты использовались агрессивные средства с высоким содержанием перекиси водорода, которые серьезно травмировали волосы. Жировая прослойка на прядях позволяла хотя бы немного снизить уровень повреждений.

Сегодня мастера работают с составами с низкими уровнями оксида — и дополнительными уходовыми компонентами, которые улучшают качество волос.