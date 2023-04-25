Фейсфитнес: работает ли популярная методика омоложения

Вопреки обещаниям, эти упражнения могут быть опасны.

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Первые мимические морщинки расстраивают, а овал лица с возрастом начинает казаться не таким четким? Индустрия красоты заботливо предлагает женщинам десятки способов омоложения, от кремов до пластических операций. А в социальных сетях тренеры и коучи уверяют: можно подтянуть лицо без дополнительных продуктов, потребуется лишь немного времени и, конечно, волшебный курс по фейсфитнесу. Так ли действенен этот метод?

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Тысячи женщин выполняют странные упражнения, надувают щеки, сосут большой палец, в надежде, что эти действия приведут их к молодости. А доктора и специалисты в косметологии считают, что вокруг популярной методики возникло слишком много мифов.

Миф 1: Методика безопасна

Коучи уверяют, что фейсфитнес подходит всем и совершенно безопасен. Но это не совсем так. Напряжение мышц челюсти может привести к вывиху сустава и защемлению, а это грозит истончением зубной эмали и бруксизмом — скрежетом зубов во сне. Кроме того, перенапряжение височных мышц изменяет кровообращение, что грозит мигренями. Неподготовленный человек может заработать различные защемления нервов и постоянные боли.

Миф 2: Фейсфитнес помогает омолодиться

Напряжение мышц и их рост может сыграть с вами злую шутку: фейсфитнес может привести к гипертонусу, а значит лишнему объему лица, увеличению подбородка. После тренировок, если не продолжать их всю жизнь, мускулатура опадает, тянет кожу за собой, поэтому овал оплывет куда быстрее. А значит, фейсфитнес может ускорить старение.

Миф 3: Фейсфитнес заменяет косметологические процедуры

Многие морщинки, особенно на лбу, у глаз и рта устраняются не расслаблением, а напряжением мышц с помощью инъекций. Заманчивые обещания, что бесплатная методика заменит дорогостоящие процедуры, — ловушка для доверчивых. Во-первых, марафоны и тренировки стоят недешево, а в-вторых, такого эффекта, как в кабинете у косметолога, добиться все равно не удастся.

Миф 4: Гимнастика работает на все морщины