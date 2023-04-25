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«Кислый» vs нежный френч: 3 свежие идеи французского маникюра на лето

Лето уже совсем близко, и мы уверены, вы еще не продумали свой маникюр для грядущего отпуска. Посоветовавшись с топовыми нейл-мастерами, мы спешим с летними идеями для поклонниц френча.

3 свежие идеи французского маникюра на лето
© WomanHit.ru

«Кислый» френч

Настает время, когда яркие цвета снова будут в тренде и на всех ноготках страны. Мастера советуют не ограничиваться просто яркими цветами, а не бояться неона. Отличным вариантом станет неоновый френч в «кислых» цитрусовых оттенках — лимонный, лайм, оранж и т. п. Попросите мастера сделать все ноготки разными, при этом помните, что база должна быть прозрачной или молочной, от насыщенного розового в этом случае лучше отказаться.

«Милый» френч

Этим летов всевозможные сердечки и милые рисунки будут пользоваться невероятной популярностью. Так, выполнить такой френч сможет даже начинающий мастер, главное, чтобы вы объяснили суть — классический френч «разбавляется» маленькими вкраплениями в тон, например, вышеупомянутыми сердечками или другими рисунками, которые смогут поместиться на кончике ногтя. Чем длиннее будут ваши ногти, тем эффектнее получится маникюр. База в этом случае может быть любой, но желательно опираться на нежные тона.

Herb french

Маникюр с намеком на френч, однако без привычной «улыбки». Вместо нее нейл-мастера предлагают интересный вариант — на пастельную нежную базу можно положить травяной принт, повторив форму ногтя на конце. К примеру, симпатичная веточка или цветок сами собой подчеркнут зону «улыбки». Оригинально и очень свежо. Попробуйте!

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