$81.55+0.2890.03+0.57

Николь Шерзингер порадовала фанатов кадрами в бикини

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным видео и порадовала фанатов.

Николь Шерзингер порадовала фанатов кадрами в бикини
© Соцсети

Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls записала ролик, в начале которого она прошлась по дому в шелковом платье, оформленном цветочным принтом, и с балкона кинула купальник в бассейн. На следующих кадрах знаменитость проплыла под водой мимо камеры в бикини.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом и фигурой исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты такая великолепная», «С каждым днем все красивее и красивее», «Шикарная», «Выглядишь превосходно», «Очень красивое и невероятное тело», — высказывались они.

В феврале Николь Шерзингер опубликовала видео с тренировки. Знаменитость показала комплекс упражнений, направленный на проработку ягодичных мышц: прыжки, выпады и приседания. На размещенном ролике исполнительница запечатлена в комплекте спортивной одежды, состоящем из облегающих лосин и топа темно-фиолетового цвета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий