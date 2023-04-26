$81.55+0.2890.03+0.57

Как понять, что ногти стареют: 3 главных признака

Морщины – не единственный признак старения. О возрасте также нередко сигнализируют руки и даже ногти.

Как понять, что ногти стареют: 3 главных признака
© Unsplash

Вот почему в своем ежедневном уходе важно уделять внимание не только лицу. Если с ногтями начали происходить следующие изменения, это значит, что они начинают стареть.

Подробнее о ключевых признаках – в материале "Рамблера".

Изменилась толщина ногтей

Поскольку с возрастом запас коллагена в организме снижается, ногти становятся более тонкими и хрупкими. Но в зрелом возрасте ситуация меняется – у пожилых людей ногти, напротив, становятся толще и с трудом поддаются обработке. Как правило, это происходит из-за накопления солей в тканях ногтевых пластин.

Ногти становятся ребристыми

Если в молодости ребристые линии на ногтях сигнализируют о недостатке витамина B12, магния или цинка, то в зрелом возрасте вертикальные бороздки на ногтевых пластинах выступают аналогом морщин.

Изменился цвет ногтей

Здоровая ногтевая пластина обладает розовым цветом и белым кончиком свободного края. С течением лет ногти могут изменить цвет: пожелтеть, обесцветиться или покрыться пятнами.

Почему желтеют ногти на ногах: 5 неочевидных причин

Игнорировать изменение цвета ногтей не стоит. Данный признак может возникнуть не только из-за старости, но также из-за грибковых инфекций или нарушений в сердечно-сосудистой системе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий