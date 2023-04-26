Как понять, что ногти стареют: 3 главных признака

Морщины – не единственный признак старения. О возрасте также нередко сигнализируют руки и даже ногти.

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Вот почему в своем ежедневном уходе важно уделять внимание не только лицу. Если с ногтями начали происходить следующие изменения, это значит, что они начинают стареть.

Подробнее о ключевых признаках – в материале "Рамблера".

Изменилась толщина ногтей

Поскольку с возрастом запас коллагена в организме снижается, ногти становятся более тонкими и хрупкими. Но в зрелом возрасте ситуация меняется – у пожилых людей ногти, напротив, становятся толще и с трудом поддаются обработке. Как правило, это происходит из-за накопления солей в тканях ногтевых пластин.

Ногти становятся ребристыми

Если в молодости ребристые линии на ногтях сигнализируют о недостатке витамина B12, магния или цинка, то в зрелом возрасте вертикальные бороздки на ногтевых пластинах выступают аналогом морщин.

Изменился цвет ногтей

Здоровая ногтевая пластина обладает розовым цветом и белым кончиком свободного края. С течением лет ногти могут изменить цвет: пожелтеть, обесцветиться или покрыться пятнами.