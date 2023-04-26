«Вату в пупок»: как скрыть недостатки невесты на брачной церемонии

«Я вставила в пупок вату»: эксперт рассказала, как скрыть недостатки невесты на брачной церемонии
Организатор свадеб Джорджи Митчелл назвала вещи, которые могут девушкам скрыть внешние недостатки во время церемонии бракосочетания. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт советует женщинам взять на праздник вату и накладки на грудь. По словам Митчелл, они помогли ей скрыть выпирающий из-под облегающего платья пупок.
«Я вставила в пупок вату, после чего заклеила его накладкой. Да, для кого-то это смешно, но, поверьте, это спасло мою свадьбу», — пояснила она.
Подписчики в соцсетях неоднозначно отнеслись к этому совету, о чём написали в комментариях.
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