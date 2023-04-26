«Вату в пупок»: как скрыть недостатки невесты на брачной церемонии

Организатор свадеб Джорджи Митчелл назвала вещи, которые могут девушкам скрыть внешние недостатки во время церемонии бракосочетания. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Эксперт советует женщинам взять на праздник вату и накладки на грудь. По словам Митчелл, они помогли ей скрыть выпирающий из-под облегающего платья пупок.

«Я вставила в пупок вату, после чего заклеила его накладкой. Да, для кого-то это смешно, но, поверьте, это спасло мою свадьбу», — пояснила она.

Подписчики в соцсетях неоднозначно отнеслись к этому совету, о чём написали в комментариях.