5 самых бесполезных предметов в косметичке

Порой кажется, что в женской косметичке можно найти все, что угодно.

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Даже у девушек, которые привыкли наносить минимальный макияж, косметичка может быть внушительных размеров. Что уж говорить о тех дамах, которые не мыслят ни дня без яркого мэйкапа.

Однако есть несколько средств в косметичке, от которых давно пора избавиться и больше их не приобретать. Подробнее – в материале "Рамблера".

Салфетки для снятия макияжа

Порой салфетки и впрямь могут выручить – например, в дороге, когда нет возможности удалить макияж при помощи мицеллярной воды. Однако использовать салфетки на постоянной основе –плохая идея. Нередко в них содержатся агрессивные ПАВы, которые могут повредить кожу.

База для теней

Вместо этого продукта вполне можно использовать консилер –эффект будет ни чуть не хуже, но при этом вы сэкономите деньги.

Силиконовый спонж

С помощью такого спонжа нельзя равномерно нанести и растушевать тональный крем. Поскольку силикон не впитывает излишки средства, вы попросту размажете тональный крем по лицу.

Солнцезащитный крем-стик

Кремы-стики кажутся практичными в использовании. Но на деле средство в такой упаковке гораздо сложнее распределить по коже, из-за чего некоторые участки могут остаться незащищенными.

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