Самые трагические истории топ-моделей

Их жизнь оборвалась неожиданно.

© WomanHit.ru

У этих девушек было все, о чем другие только мечтают: красота, слава, финансовая независимость.

Видео дня

Но их судьбы сложились совсем не так, как они мечтали.

Джиа Каранджи

Эта неулыбчивая темноволосая итальянка навсегда изменила индустрию моды. Она стала одной из первых топ-моделей с темными волосами: до нее контракты отдавали нежным блондинкам с голубыми глазами.

Фотографы обожали Каранджи, но она страдала от одиночества. Джиа пыталась заглушить боль тусовками и запрещенными препаратами. Она вступала в случайные связи. Вероятно, одна из таких ночей привела к тому, что Каранджи заразилась СПИДом.

Умирала модель мучительно, а хоронили ее тайно, чтобы семья мгла избежать позора.

Марго Хемингуэй

Внучка знаменитого писателя не пошла по стопам деда, но тоже стала весьма популярной. В семидесятые Марго была одной из самых высокооплачиваемых моделей. Один из брендов парфюмерии заключили с ней рекламный контракт на миллион долларов.

Хемингуэй снималась почти безостановочно, а модные дома были готовы на любые условия, чтобы заполучить ее для своих показов. Однако Марго мечтала о кино.

Первая роль в фильме «Луна» оказалась провальной: критики не увидели в девушке актерского таланта. Хемингуэй впала в затяжную, тяжелую депрессию. Она пыталась справиться с помощью алкоголя и наркотиков, но ситуация становилась все хуже. 1 июня 1996 года выбросилась из окна.

Самоубийство Марго шокировало ее семью и друзей. Некоторые из них до сих пор уверены, что произошел несчастный случай.

Руслана Коршунова

Ее называли «русской Рапунцель». Почти каждый видел рекламу, в которой нежная длинноволосая девушка в пышном розовом платье срывает флакон духов в виде яблочка.

У Русланы было все: успех на Западе, контракты, деньги. Но она увлеклась религиозной сектой, чувствовала себя несчастной и потерянной. Кроме того, Коршунова остро ощущала одиночество. 28 июня 2008 года звезда подиумов выбросилась из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже одного из небоскребов Манхэттена. Друзья и родные до сих пор не уверены, что это был суицид.

Доротти Страттен

Юную и прекрасную продавщицу мороженого однажды заметил фотограф Пол Снайдер. Он понял, что красота Доротти станет его билетом в красивую, безбедную жизнь. Именно Пол уговорил модель участвовать в эротических съемках. Снайдер настоял на браке с Доротти, а ее карьера тем временем пошла в гору.