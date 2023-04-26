$81.63+0.0890.14+0.11

Мать двоих детей Анастасия Милеева стала победительной конкурса «Миссис Москва 2023»

В Москве завершился конкурс красоты для женщин с детьми «Миссис Москва 2023». Заветный титул получила мать двоих дочерей Анастасия Милеева.

Анастасия Милеева победила в конкурсе «Миссис Москва 2023»
© Вечерняя Москва

— В этом году в финал конкурса были допущены 25 лучших претенденток Москвы, среди них — учителя, стюардессы, врачи, бизнес-леди, психологи, юристы, телеведущие и модельеры. Как всегда среди конкурсанток были многодетные мамы, у которых трое, пятеро и даже шестеро детей, — рассказали организаторы.

Анастасия Малеева участвовала в конкурсе первый раз. Она занимается общественной деятельностью и ресторанным бизнесом, пишет StarHit.

В прошлом году титул «Мисс Москвы» получила 24-летняя переводчица Анна Янкова. В номинации «Московская красавица — 2022» победила психолог Инна Лепилина, «Красой Москвы — 2022» стала спортсменка Алена Акимова, а корону «Мисс Юная Москва — 2022» завоевала 19-летняя Софья Раскина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий