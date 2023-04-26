Анастасия Милеева победила в конкурсе «Миссис Москва 2023»

— В этом году в финал конкурса были допущены 25 лучших претенденток Москвы, среди них — учителя, стюардессы, врачи, бизнес-леди, психологи, юристы, телеведущие и модельеры. Как всегда среди конкурсанток были многодетные мамы, у которых трое, пятеро и даже шестеро детей, — рассказали организаторы.