Анастасия Милеева победила в конкурсе «Миссис Москва 2023»

Мать двоих детей Анастасия Милеева стала победительной конкурса «Миссис Москва 2023»
В Москве завершился конкурс красоты для женщин с детьми «Миссис Москва 2023». Заветный титул получила мать двоих дочерей Анастасия Милеева.
— В этом году в финал конкурса были допущены 25 лучших претенденток Москвы, среди них — учителя, стюардессы, врачи, бизнес-леди, психологи, юристы, телеведущие и модельеры. Как всегда среди конкурсанток были многодетные мамы, у которых трое, пятеро и даже шестеро детей, — рассказали организаторы.
Анастасия Малеева участвовала в конкурсе первый раз. Она занимается общественной деятельностью и ресторанным бизнесом, пишет StarHit.
В прошлом году титул «Мисс Москвы» получила 24-летняя переводчица Анна Янкова. В номинации «Московская красавица — 2022» победила психолог Инна Лепилина, «Красой Москвы — 2022» стала спортсменка Алена Акимова, а корону «Мисс Юная Москва — 2022» завоевала 19-летняя Софья Раскина.