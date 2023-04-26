$81.63+0.0890.14+0.11

Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру

Блогерша Мар (фамилия неизвестна) назвала самой большой ошибкой в своей жизни популярную бьюти-процедуру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @hey.its.mar, чей блог насчитывает 74,3 тысячи подписчиков, рассказала, что решила сделать перманентный макияж на веко в салоне красоты, когда ей было 19 лет. Речь идет о технике коррекции, которая подразумевает внедрение с помощью иглы специального пигмента в верхние слои кожи для создания стойкого рисунка.

«В то время я пользовалась черной подводкой каждый день и думала, что эта процедура сильно упростит мне жизнь. Но теперь я экспериментирую с мейкапом, а мои графичные стрелки все портят», — посетовала женщина.

На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала свою внешность со стрелками на глазах.

«Возможно, это моя самая большая ошибка в жизни, о которой я сильно сожалею», — призналась Мар.

Публикация стала вирусной и набрала более 40,2 тысячи лайков. Подписчики решили поделиться своим опытом в комментариях под постом.

«Вот почему я никогда не делала подобные манипуляции», «Понимаю вас. Раньше я всегда пользовалась подводкой, а сейчас не крашусь ею вовсе», «Я тоже делала перманентный макияж, а теперь свожу его лазером», — написали они.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий