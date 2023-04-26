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Не брившая волосы на теле три года блогерша объяснила причины своего решения

Блогерша Калита (фамилия неизвестна), не брившая волосы на теле в течение трех лет, ответила на критику хейтеров и объяснила причины своего решения. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 11,8 тысячи подписчиков.

Не брившая волосы на теле три года блогерша объяснила свое решение
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @calitafire3 регулярно публикует ролики, в которых показывает растительность на своем теле. В одном из последних видео Калита предстала в оранжево-желтом купальнике и подняла руки вверх, чтобы вновь продемонстрировать длинные темные волосы в подмышечной области.

По словам девушки, ее вовсе не волнует наличие волос на теле, и она не желает следовать общепринятым правилам ухода за собой. При этом большинство пользователей сети обвиняет ее в неподобающем внешнем виде и интересуются, как к такому выбору относится ее избранник.

«Не знаю, почему вас так беспокоит, что думает мой парень. Хочу сказать, что ему нравится, как я выгляжу», — заявила она.

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