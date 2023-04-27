Небанальные зоны, куда колют ботокс

А вы рискнули бы?

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Все знают, что ботокс, наверное, единственное средство, которое помогает мгновенно разгладить ненавистные морщинки. Но знаете ли вы, что одним лицом многие женщины — да и мужчины — не ограничиваются?

Мы узнали у экспертов, какие зоны популярны у пациентов косметологических салонов.

Икры

Да-да, эта зона довольно популярна в последние лет пять, как признаются косметологи. Суть в том, чтобы сделать икр менее объемными. Не секрет, что серьезное увеличение икроножных мышц происходит из-за активного увлечения спортом, а также крупные голени часто являются наследственными. Ботокс угнетающе влияет на мышцу, со временем она буквально усыхает. Курс процедур небольшой, однако важно подойти ответственно к выбору врача, иначе можно получить довольно серьезные проблемы со здоровьем.

Мышцы нижней части лица

Жевательные мышцы часто подвергаются инъекциям ботулотоксина. Это делается для того, чтобы уменьшить объем в этой области. Бывает и так, что при нормальном весе нижняя часть лица выглядит более массивной, что нередко портит внешний вид, особенно если человек работает в кадре. А нередко широкие углы достаются по наследству. Если у мужчин массивная нижняя челюсть — признак мужественности, то женщины стремятся избавиться от этой изюминки. И их можно понять.

Подмышки