8 мелочей в образе, которые старят всех без исключения

Часто мы даже не замечаем, как безобидная деталь в образе добавляет нам добрый десяток лет.

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Чтобы макияж и гардероб работали на вас, достаточно не совершать распространенных ошибок.

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Перламутровая помада и голубые тени

Эта незатейливая комбинация родилась в 80-х, когда скудный ассортимент косметики просто не оставлял женщинам выбора. На волне тренда на эпатаж в таком виде ходила добрая половина страны. В наше время это сочетание выглядит «старческим», не говоря уже о том, что оно убивает естественность на корню.

Темные румяна

Меньше всего «светиться от счастья» (и молодости) вашему лицу поможет избыток темных румян. Во-первых, при неправильном нанесении эти бьюти-средства могут создать эффект обвисших, низких щек. Во-вторых, чем больше лицо отражает свет, тем более гладким кажется — на этом и строятся принципы профессионального макияжа.

Твид

Классические костюмные ткани часто смотрятся старомодно. От эффекта «нафталина» их спасает современный крой, но, увы, они никогда не войдут в список вещей, которые помогут вам сбросить десяток лет. Если не накинут — уже хорошо.

Бордовый в образе

Если вы обожаете бордовый и не можете от него отказаться, переживать не стоит. Достаточно просто держать его подальше от лица или выбирать гладкие, отражающие ткани. Большинство женщин он все же старит. Лицо на контрасте кажется более блеклым, бордовая одежда оттеняет морщинки и прочие несовершенства. В общем, используйте бордовый с осторожностью!

Монохромный костюм

Любая униформа олицетворяет строгие правила. Она — противоположность расслабленного образа и творческого беспорядка во внешнем виде. Офисный костюм тоже своего рода униформа, которая добавит статуса и строгости. А вместе с ними и лишний десяток лет. По возможности выбирайте светлые ткани или разбивайте костюм и пользуйтесь верхом и низом по отдельности. Например, наденьте черные брюки к белому пиджаку.

Окрашенные ресницы нижнего века

Эксперты рекомендуют подкрашивать нижний ряд в контектсе полноценного вечернего макияжа. В остальных случаях тщательно прокрашенные ресницы нижнего века визуально добавят минимум пять лет. Тушь подчеркнет темные круги под глазами и мелкие морщинки, а если переборщить с прокрашиванием, макияж и вовсе будет смотреться нелепо.

Большая сумка

Если провести условную черту между «тусовщицами» и «хозяюшками», большая сумка определенно достанется вторым. В практичности нет ничего предосудительного, но меньше всего такие вещи ассоциируются с молодостью и драйвом. К тому же слишком тяжелая сумка может испортить осанку. Такие аксессуары стилисты рекомендуют носить только в рамках конкретного тренда. Уместно смотрятся большие пляжные сумки.

Неестественный объем волос