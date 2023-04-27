Инструкция: как краситься, чтобы макияж держался весь день

Ежедневно женщины сталкиваются с одной проблемой — с утра они наносят макияж и на протяжении дня его приходится поправлять. А если этого не делать, то к вечеру он будет смотреться грязным и расплывется.

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Существует несколько лайфхаков, которые помогут сохранить макияж до конца дня. Так его не придется постоянно поправлять. О них — в материале “Рамблера”.

Есть несколько общих правил в макияже, которые влияют на его стойкость.

Мойте кисти. Это — не только гигиена, грязные кисти плохо наносят косметику.

Используйте отшелушивающие средства: пилинги и скрабы. Они удаляют мертвые клетки кожи и помогают макияжу держаться дольше.

Подбирайте средства в соответствии с типом кожи. Если вы пользуетесь тональной основой, то выбирайте состав, который подходит под вашу кожу. Если он не соответствует вашему типу, то может сильно сушить лицо или наоборот.

Также существуют лайфхаки при нанесении косметики, которые помогают макияжу держаться дольше. Для этого вам могут понадобиться дополнительные средства.