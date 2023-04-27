Секреты красоты от принцесс, королев и герцогинь

Представителям королевской династии необходимо всегда выглядеть идеально. У них есть свои хитрости, чтобы на глазах публики всегда быть безупречными.

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Принцесса Диана вдохновила многих девушек на короткую стрижку, схожую с ее легендарной укладкой. Кстати, при ее создании принцесса прибегла к одной хитрости. Чтобы не шокировать широкую публику, принцесса Диана на протяжение нескольких недель незаметно укорачивала длину. Таким образом СМИ, которые всегда пристально следят за любыми изменениями во внешности членов королевской семьи, не смогли заметить резкой смены имиджа Дианы. Идеальный лайфхак для тех, кто не может решиться на резкую смену образа!

Один из элементов фирменного стиля Кейт Миддлтон - естественный макияж. Для век она использует продукты нейтральных тонов, которые идеально сочетаются с цветом ее волос. Если мероприятие предполагает более яркий и выразительный макияж, Кейт использует черную подводку и технику смоки-айз.

Секрет макияжа и всегда свежего взгляда Меган Маркл в том, что она использует щипцы для завивки ресниц. Инструмент помогает сделать взгляд открытым и отдохнувшим. Для достижения более яркого эффекта Меган добавляет во внутренний уголок глаз хайлайтер.

Грейс Келли не упускала возможность нанести увлажняющий крем на кожу рук. Принцесса Монако была убеждена, что именно кожа рук страдает от воздействия окружающей среды в наибольшей степени и выдает возраст своей обладательницы, поэтому тщательно оберегала и увлажняла данную область.