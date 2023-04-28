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Полная модель объяснила желание сниматься в белье вопреки оскорблениям хейтеров

Плюс-сайз-блогерша регулярно делится снимками и видео в откровенных образах вопреки критике со стороны хейтеров. Соответствующие посты она публикует на своей странице в TikTok, насчитывающем 97 тысяч подписчиков.

Полная модель объяснила желание сниматься в белье
© Lenta.ru

21-летняя модель Мак (фамилия не раскрывается) призналась, что каждый день сталкивается с оскорблениями хейтеров, которые призывают ее прекратить размещать контент в нижнем белье и купальниках. Свое желание сниматься в подобных нарядах знаменитость объяснила тем, что не стесняется своего тела, несмотря на транслируемые в соцсетях нормы фигуры.

«Мне все равно, что думают другие. Я — идеальна! Мне казалось, что мы должна поддерживать друг друга, а не опускать на дно. Жаль, что даже полные люди иногда оскорбляют меня в комментариях. Но я продолжу заниматься своей деятельностью назло критикам», — заявила инфлюэнсер в описании к одной из публикаций.

В марте ставшая моделью плюс-сайз-блогерша Сара Остигей из Канады также объяснила свою любовь к откровенной одежде. По словам юзерши, она придерживается идеи, что фэшн-индустрия должна быть открыта для людей с различными параметрами фигуры. Кроме того, Остигей отметила, что откровенные предметы гардероба помогли ей принять свое тело и научиться выражать себя.

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