Полная модель объяснила желание сниматься в белье

«Мне все равно, что думают другие. Я — идеальна! Мне казалось, что мы должна поддерживать друг друга, а не опускать на дно. Жаль, что даже полные люди иногда оскорбляют меня в комментариях. Но я продолжу заниматься своей деятельностью назло критикам», — заявила инфлюэнсер в описании к одной из публикаций.