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Названы омолаживающие женские стрижки

Сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Его комментарий публикует Express.

Названы омолаживающие женские стрижки
© Lenta.ru

Эксперт отметил, что с возрастом структура женских волос меняется. Так, они могут стать более истонченными и вьющимися, поскольку кожа начинает вырабатывать меньше себума. По этой причине он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид. В то же время Дуглас призвал отказаться от данного вида стрижки с удлиненными передними прядями у лица, поскольку она привлекает внимание к области шеи, где видны признаки возрастных изменений.

Кроме того, тем, кто хочет сохранить длинные пряди, собеседник издания порекомендовал многослойные укладки. «Они помогут вашим волосам выглядеть здоровыми и придадут вам более молодой вид», — пояснил Дуглас.

Ранее парикмахер-колорист раскрыла способы скрыть седину. Так, небольшое количество обесцвеченных волос можно замаскировать с помощью тонирующих спреев.

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