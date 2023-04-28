Россиянам раскрыли семь ухудшающих состояние волос привычек

Стилист, дизайнер, владелец авторской студии красоты Volifert Studio Евгений Трефилов раскрыл россиянам семь привычек, которые ухудшают состояние волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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Эксперт рассказал, что многие люди выбирают шампунь наугад и пользуются кондиционером слишком часто. Во втором случае подобные средства не всегда приносят пользу волосам. По словам эксперта, дополнительное увлажнение необходимо прядям длиной более пяти сантиметров.

Кроме того, Трефилов заявил, что на красоту шевелюры влияет отсутствие увлажнителя воздуха в отопительный сезон. При этом он отметил, что несмываемые уходы без упомянутого устройства могут помочь волосам, но незначительно. Вдобавок если не использовать и не выдерживать достаточно долго такие средства, как маски, то это еще больше усугубит ситуацию. Также, по словам Трефилова, не приносит никакой пользы для волос соленая вода, поскольку из-за нее они становятся рыхлыми, ломкими и сухими.