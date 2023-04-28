Как позаботиться о красоте во время дачного отдыха

Совсем не за горами маячат майские праздники, которых мы так ждали. И по традиции, многие из нас поедут с друзьями и близкими на дачу или на природу, жарить шашлыки и отдыхать от городской суеты, наслаждаясь природой. Безусловно, вечерний макияж в таких условиях будет выглядеть, как минимум, странно, но позаботиться о внешнем виде и своей коже все же стоит.

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SPF

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Прежде всего, при сборах необходимо помнить о двух самых важных вещах, которые помогут вам сохранить кожу в полном порядке: увлажнение и защита. Многие привыкли пользоваться SPF защитой только летом, но это крайне неверный подход. Весеннее солнце может быть не менее коварным чем летнее, даже если на улице нет жары. Незащищенная кожа, отвыкшая от солнечных лучей может преподнести крайне неприятные сюрпризы: пигментные пятна, веснушки или обгоревшие щеки и нос. Чтобы не столкнуться с такими последствиями нанесите на кожу средство с SPF минимум 30.

Но помните, его нужно обновлять раз в несколько часов. В этом вам с легкостью помогут спреи-вуали с защитой или специальные стики, которые не займут много места в рюкзаке.

Увлажнение

Также одним из важных этапов подготовки будет увлажнение кожи. Ветер, солнце и дым от костра могут привести к обезвоживанию кожи, что может стать причиной шелушений и высыпаний. Во время отдыха, чтобы избавиться от ощущения стянутости и просто освежиться используйте термальные спреи для лица.

Особенно уделите внимание увлажнению лица после отдыха, чтобы минимизировать последствия. Используйте ваши любимые увлажняющие крема и маски.

Очищение

После активного отдыха необходимо уделить большое внимание очищению кожи лица. Без должного очищения весь дальнейший уход не будет иметь должного эффекта. Чтобы тщательно удалить с лица загрязнения используйте гидрофильные масла и пенки для умывания. После этого ваша кожа будет идеально очищена и готова к дальнейшему уходу.

Макияж

На отдыхе будет не только неуместен сложный макияж с яркой помадой или стрелками, но и с ним будет просто некомфортно.

В этом случае отлично подойдет простой и минималистичный макияж, который только подчеркнет вашу естественную красоту и немного освежит.