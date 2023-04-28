Эксперты рассказали о новых методиках в бьюти-индустрии

Пока красота с переменным успехом пытается спасти мир, множество умов с самых древних времен занято тем, как эту самую красоту создать, сберечь ну или хотя бы немножко подкорректировать. Прогресс здесь налицо. Точнее на самых прекрасных лицах и других не менее выдающихся частях тел миллиардов жителей планеты.

© 123rf.com

Следуя за изменчивыми и непредсказуемыми канонами красоты, бьюти-индустрия давно переросла рамки обычных косметических салонов. Теперь над достижением гармонии между внешним видом человека и его внутренними желаниями работают сотни научных центров по всему миру.

123rf.com

Мы попросили экспертов прокомментировать несколько методик, которые применяются в современной бьюти-индустрии.

Одна из таких методик предлагает применение экзосом для косметологических процедур.

Глава израильской компании Gold Health, предоставляющей медицинские услуги VIP-класса в разных странах, доктор Яэль Голд-Замир, замечает:

«С одной стороны, в бьюти-индустрии пациенту очень трудно отличить сертифицированные и утвержденные процедуры от сомнительных – обещающих чудеса, однако на деле сопряженных с риском для здоровья. С другой стороны, в индустрии красоты находят применение научные открытия, которые могут использоваться для лечения серьезных заболеваний. Например, то, что мы нашли применительно к природе экзосом».

По словам Голд-Замир, эти крошечные частички могут использоваться как в бьюти-индустрии, так и в некоторых областях собственно медицины - таких, как реабилитационная медицина и онкология.

Экзосомы представляют собой пузырьки с клетками, экстрагированными из крови пациента. Абсорбируясь в тканях, экзосомы передают информацию другим клеткам организма. Доктор Голд-Замир описывает этот процесс как передачу сообщений с инструкциями от одних клеток другим. С помощью экзосом косметологи стремятся стимулировать синтез коллагена, а врачи - ускорить процесс восстановления после травмы или болезни.

123rf.com

Эффекта омоложения пытаются достичь и с помощью филлеров, каждый из которых предназначен для «своей» зоны лица. К примеру, филлеры на основе гиалуроновой кислоты призваны уменьшить глубину морщин за счет восстановления объема. Для сохранения эффекта филлеры приходится использовать с определенной периодичностью.

Профессор дерматологии из нью-йоркской больницы «Маунт Синай», доктор Мэри Хаяг предупреждает:

«Иногда у пациентов, использовавших гиалуроновую кислоту годами, появляется некоторая одутловатость лица».

Стремясь избежать этого, косметологи начали применять препараты с поли-L-молочной кислотой в основе.

В преддверии курортного сезона можно упомянуть и пересадку жировой ткани - процедуру, которая отчасти позволяет существовать утверждению о том, что хорошего человека должно быть много. С небольшим уточнением: важно, как это «много» будет распределено по телу. Идея процедуры такова: жировую ткань забирают из какой-либо области тела, например, живота, ягодиц или бедер, обрабатывают и вводят в другую область, которую человек хочет сделать более объемной.

Турецкий пластический хирург, профессор Тунч Тириаки отмечает, что от инъекций жира ожидают более продолжительного эффекта, чем при введении филлеров. При этом существуют сложности, связанные с обработкой жировой ткани, - требуется, чтобы она была максимально концентрированной, без нежизнеспособного жира и жидкости, так как от этого зависит качество жирового имплантата. Решить эту проблему в бьюти-индустрии стремятся с помощью механизмов очистки жировой ткани, удаляющих нежелательные жидкости.

В завершение расскажем о способах, призванных уменьшить проявления целлюлита.

Глава Центра эстетической пластической хирургии Calo, профессор Брэдли Кэробрейс рассказала, что сейчас против целлюлита применяют малоинвазивные процедуры (к примеру, когда прибор вводят под кожу через мелкие надрезы), воздействующие на подкожную ткань. Другие варианты - устройства, обещающие «разбить» целлюлит и жировую ткань, и процедуры, сочетающие воздействие микроиглами и радиочастотной энергией.

123rf.com

Современная бьюти-индустрия не ограничивается вышеперечисленными методиками. Мы рассказали лишь о части из них и призываем клиентов косметологов быть осторожными. Красота, конечно, требует жертв, но риск в вопросах с ней недопустим.