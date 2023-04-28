Только что с мороза: история румян

Из всех бьюти- средств, которые сегодня обитают в наших косметичках, именно румяна могут претендовать на титул «самое древнее средство макияжа». Например, в Древнем Египте, имитируя здоровый румянец с помощью шелковичного и свекольного сока, женщины показывали мужчинам, что могут продолжить их род. Древние гречанки не искали легких путей и использовали для макияжа ядовитый минерал сульфид ртути — киноварь. А древнеримский поэт Овидий делился с прелестницами рецептом румян из лепестков роз и маков.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

А вот в средневековой Европе женщины практически не красились. Синяки под глазами, просвечивающие вены, бледная кожа — такой образ одобряла церковь. Все остальное, в том числе яркие щеки, было под запретом и бдительным оком инквизиции: красить лицо — вводить в обман, а ложь — один из смертных грехов. Кроме того, бледность стала ассоциироваться с богатством и правящим классом. В моду вошли токсичные свинцовые белила.

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Заметный всплеск популярности румян в начале XIX века связан с эпидемией чахотки, которая считалась болезнью элит. Страдающая этим смертельным недугом девушка выглядела субтильно, утонченно и изящно — иными словами, была идеалом красоты эпохи романтизма. Те, кого болезнь обошла стороной, стремились соответствовать модному образу. Платья с пышными юбками, корсетами и открытыми запястьями подчеркивали худобу, а румяна имитировали лихорадку — «туберкулезный шик» оказал серьезное влияние на викторианскую моду.

Производством румян издавна занимались и парфюмеры, и аптекари, и даже торговцы пряностями. Изначально они существовали в виде порошков и помад.

А вот прототип современных компактных румян появился в 1863 году благодаря французскому театральному актеру Джозефу-Альберту Понсину. Он мечтал создать сухие румяна, которые бы не осыпались с лица во время спектакля. И нашел-таки способ: смешал воду с красящим порошком, добавил каплю розового экстракта для нежного, цветочного аромата, разлил по круглым формам и запек в духовке — прямо как пирожное макарон! В начале XX века этот косметический продукт начали изготавливать из талька, а в качестве красителя использовать кармин — по сути, измельченную тлю.