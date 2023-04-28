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1 час назад

Косметолог раскрыла россиянам правду о влиянии кофе на состояние кожи

Lenta.ru

Врач-косметолог и диетолог Анна Глазунова раскрыла россиянам правду о влиянии кофе на состояние кожи. Соответствующий комментарий приводит Life.

Косметолог раскрыла правду о влиянии кофе на кожу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, напиток может быть причиной внешних изменений эпидермиса.

«Кофе является одним из триггеров, провокаторов обострения хронических и дерматологических заболеваний, в том числе угревой болезни акне и розацеа. Таким пациентам следует ограничить кофе — вплоть до полного исключения», — объяснила медик.

Помимо этого, Глазунова предупредила, что кофе обезвоживает организм, вследствие чего кожа становится сухой и покрывается мелкими морщинами. По этой причине эксперт посоветовала употреблять чистую воду в достаточном количестве.

Кроме того, людям, которые пьют напиток из зерен со сладкими добавками — сиропами или молоком — могут грозить дерматологические заболевания, добавила врач. В заключение косметолог предупредила, что кофе американо следует избегать тем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.

Ранее россиянам назвали вредную для кожи еду. Дерматолог-косметолог рассказала, что ухудшить внешний вид способны сладкие продукты, такие как конфеты, булки и газированные напитки.

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