Дерматолог назвала семь ошибок при умывании лица

Индийский дерматолог Джайшри Шарад перечислила семь ошибок при умывании лица. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

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Специалистка рассказала, что во время процесса нельзя использовать горячую воду, поскольку высокая температура нарушает защитный слой кожи, вызывая сухость и покраснение. Вдобавок Шарад призвала перестать протирать лицо влажными салфетками. По ее словам, они обеспечивают лишь временное ощущение чистоты, и в их составе содержатся консерванты и ароматизаторы, из-за которых может появиться раздражение.

Эксперт также отметила, что многие люди прибегают во время умывания к мылу и вытирают лицо грязным полотенцем. Во втором случае Шарад порекомендовала всегда использовать только чистые изделия и как можно чаще их менять.

Кроме того, собеседница издания напомнила о вреде агрессивных скрабирующих средств и их частом применении. «Делать пилинг рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю и выбирать мягкий эксфолиант, подходящий вашему типу кожи», — пояснила медик и обратила внимание на тщательное смывание средств с лица, шеи и зоны декольте.