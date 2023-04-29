Что такое фейсфитнес и как он работает

Фейсфитнес существует уже довольно давно, но интерес к нему не снижается. Наоборот, направление дополняется другими техниками: использование роликов, скребков гуаша и тейпов. Но так ли он эффективен? "Рамблеру" рассказала ТОП-мастер студии SENSMOOD Анна Елизарова.

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Во время бодрствования мышечная мускулатура постоянно работает. В результате какие-то мышцы слишком сильно напрягаются, а некоторые практически забывают о своем существовании. Такой перекос и приводит к появлению признаков старения: мимическим морщинам, заломам и даже потере четкости овала. Упражнения фейсфитнеса направлены на возвращение баланса: они тонизируют слишком расслабившиеся мышцы и расслабляют зажатые.



Мышцы лица и мышцы тела разные, скажите вы и будете правы. Это учитывает и фейсфитнес. Он совмещает мануальные приемы и упражнения. То есть вы практически делаете самомассаж и легкие упражнения. Анна Елизарова ТОП-мастер студии SENSMOOD

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Можно ли перекачать мышцы?

Некоторые косметологи склоняются к тому, что фейсфитнес может привести к усилению гипертонуса мышц, а это и приводит к возрастным изменениям. Этому опасению есть научное подтверждение. Оно кроется в строении мышц лица и их отличии от мышц тела. Вы можете изолированно накачать ягодицы и не перегружать поясницу. С мышцами лица проделать такое сложно, потому что их строение другое. Поэтому, по словам специалиста, важно делать упражнения под контролем специалиста, который понимает строение мышц лица. Это может быть массажист.

При чем тут массаж?

Фейсфитнес использует приемы массажа при проработке мышц. Специалист массажа тоже может проработать мышцы лица. Более того, такой специалист с медицинским образованием сможет буквально вылепить лицо благодаря пониманию строения мышц на лице. Массаж лица эффективно решает те же задачи, что и фейсфитнес, только здесь все процедуры и манипуляции с лицом делает специалист.



Массаж предотвращает появление морщин, улучшает цвет лица, снимает отеки, повышает тонус кожи, улучшает кровообращение, разглаживает глубокие мимические морщины. Эта процедура поддерживает тонус мышц и поэтому помогает сохранить четкий овал лица. Это же предотвращает разрушение волокон коллагена, увеличивает эластичность кожи и замедляет ее старение. Массажные техники разгоняют лимфу, поэтому после процедуры уходит отечность, кожа лица обретает ровный и свежий цвет. Мышечное напряжение уходит. Анна Елизарова ТОП-мастер студии SENSMOOD