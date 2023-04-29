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Блогер рассказала о неожиданных последствиях подтяжки живота

У американки Келли Керн изменилась зона бикини после подтяжки живота. Об этом она рассказала в TikTok.

Блогер рассказала о неожиданных последствиях подтяжки живота
© Pxhere

Во время операции женщине вырезали много кожи, а оставшиеся края сшили. Из-за этого сместились интимные части тела. В частности, теперь мочеиспускание происходит иначе, чем до подтяжки живота.

Блогер также рассказала, что одновременно с подтяжкой живота ей скорректировали форму груди. Во время этой операции ей на какое-то время удаляли соски, поэтому после процедуры их нужно было массировать их 30 минут.

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