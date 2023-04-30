Помогает ли массаж увеличить грудь

Всё чаще салоны сейчас рекламируют массаж груди как лечебное средство. Считается, что такой массаж уменьшает уплотнения, узелки, увеличивает объём груди. Но правда ли это?

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Массаж груди действительно может благотворно влиять на организм. В частности, правильная процедура массажа улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ тканей молочных желез. За счёт этого можно защититься от определённых болезней, сделать кожу более эластичной и гладкой.

Но если говорить об узелках в груди, то от них лучше не пытаться избавиться в салонах красоты. Дело в том, что при помощи массажа их не убрать и он даже может сделать ещё хуже.

Ещё страшнее то, что определённые эфирные масла, которые используются в салонах, могут иметь в составе запрещённые гормоны. А эти гормоны могут ускорять рост раковых клеток.

Наконец, массаж груди вовсе не помогает увеличить её и избавить её от токсинов. Рост груди связывают с генетикой, питанием, уровнем гормонов, а увеличить грудь возможно при помощи гормональных препаратов (но их лучше не принимать из-за возможных побочных эффектов). Также благодаря массажу можно лишь создать отток лимфатической жидкости, убрать застой в организме, но не избавить его от вредных веществ.