Помогает ли массаж увеличить грудь
Всё чаще салоны сейчас рекламируют массаж груди как лечебное средство. Считается, что такой массаж уменьшает уплотнения, узелки, увеличивает объём груди. Но правда ли это?
Массаж груди действительно может благотворно влиять на организм. В частности, правильная процедура массажа улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ тканей молочных желез. За счёт этого можно защититься от определённых болезней, сделать кожу более эластичной и гладкой.
Но если говорить об узелках в груди, то от них лучше не пытаться избавиться в салонах красоты. Дело в том, что при помощи массажа их не убрать и он даже может сделать ещё хуже.
Ещё страшнее то, что определённые эфирные масла, которые используются в салонах, могут иметь в составе запрещённые гормоны. А эти гормоны могут ускорять рост раковых клеток.
Наконец, массаж груди вовсе не помогает увеличить её и избавить её от токсинов. Рост груди связывают с генетикой, питанием, уровнем гормонов, а увеличить грудь возможно при помощи гормональных препаратов (но их лучше не принимать из-за возможных побочных эффектов). Также благодаря массажу можно лишь создать отток лимфатической жидкости, убрать застой в организме, но не избавить его от вредных веществ.
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