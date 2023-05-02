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Косметолог назвала опасные методы «лечения» акне

Косметолог Тогоева назвала гормональные и спиртосодержащие средства опасными при лечении акне.

Косметолог назвала опасные методы «лечения» акне
© Газета.Ru

Неправильный уход, гормональные и спиртосодержащие средства как методы лечения акне могут только навредить коже, рассказала Life врач-косметолог, дерматолог, миколог «СМ-Косметологии» Кристина Тогоева.

По ее словам, к неправильному уходу, например, относится использование дегтярного или любого другого мыла, что нарушает pH кожи. Они создают благоприятные условия для размножения условно-патогенных бактерий и пересушивают кожу.

«Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе Cutibacterium acnes, являющейся провокатором акне», — добавила эксперт.

Косметолог также отметила, что гормональные инъекции и мази можно использовать только по назначению врача. Их нужно проводить коротким курсом, иначе они могут привести к атрофии кожи, расширению сосудов и пигментации.

«Пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — сказала Тогоева.

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