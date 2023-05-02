Косметолог назвала опасные методы «лечения» акне

«Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе Cutibacterium acnes, являющейся провокатором акне», — добавила эксперт.