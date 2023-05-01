Блогерша назло хейтерам показала живот после родов

Блогерша назло хейтерам показала живот с растяжками после родов
Блогерша Моника Ортис назло хейтерам показала внешность после родов на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 18 тысяч подписчиков.
Сначала на размещенных кадрах 25-летняя инфлюэнсерша с никнеймом monicaortizzzz предстала в брюках бежевого оттенка и белой футболке.
«Хватит постоянно показывать свой живот», — иронично процитировала она комментарии хейтеров.
Затем юзерша приподняла последнюю вверх, демонстрируя оголенный живот с многочисленными жировыми складками и растяжками на коже.
«Мне не стыдно! Я делаю это, чтобы напомнить всем мамам, что они тоже выглядят нормально!» — заявила она в ролике.
Подписчики оценили внешний вид и фигуру женщины в комментариях под постом.
«Вы очень красивая!», «Вы молодец», «Ты прекрасна», «Замечательная мама! Я выгляжу примерно так же», — написали они.