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Блогерша назло хейтерам показала живот с растяжками после родов

Блогерша Моника Ортис назло хейтерам показала внешность после родов на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 18 тысяч подписчиков.

Блогерша назло хейтерам показала живот после родов
© Lenta.ru

Сначала на размещенных кадрах 25-летняя инфлюэнсерша с никнеймом monicaortizzzz предстала в брюках бежевого оттенка и белой футболке.

«Хватит постоянно показывать свой живот», — иронично процитировала она комментарии хейтеров.

Затем юзерша приподняла последнюю вверх, демонстрируя оголенный живот с многочисленными жировыми складками и растяжками на коже.

«Мне не стыдно! Я делаю это, чтобы напомнить всем мамам, что они тоже выглядят нормально!» — заявила она в ролике.

Подписчики оценили внешний вид и фигуру женщины в комментариях под постом.

«Вы очень красивая!», «Вы молодец», «Ты прекрасна», «Замечательная мама! Я выгляжу примерно так же», — написали они.

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