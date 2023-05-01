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Девушка сделала тату и показала серое пятно на ее месте через два года

Блогерша Мия (фамилия неизвестна) сделала тату с героем из мультфильма на руке и пожалела об этом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Девушка сделала тату и то, что стало с ней через два года
© Unsplash

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом swagmoneyyyy продемонстрировала набитое на коже изображение созданного в 1930-х годах персонажа Бетти Буп, которое отличают чересчур маленький размер и четкая детализация черт лица героини. Затем девушка показала, какой вид приобрел рисунок спустя два года. На опубликованных кадрах видно, что на месте татуировки появились слитые в единое серое пятно элементы.

Lenta.ru

«Раньше это тату было милым, но теперь я хочу, чтобы его удалили. Мораль этой истории такова: не делайте крошечных татуировок с большим количеством деталей», — посетовала она.

Публикация стала вирусной, набрав 4,1 миллиона просмотров. Подписчики оценили рисунок на руке блогерши в комментариях под постом.

«Я крайне удивлен, что уже через два года татуировка утратила свой внешний вид», «Черт возьми, это ужасно сделано!», «Вот почему я не делаю маленькие татуировки. Они красивые, но в перспективе не долговечные», — написали они.

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