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Рецепт очень простой йогуртово-огуречной маски для всех типов кожи лица

Очень простой рецепт огуречной маски для лица чрезвычайно эффективен и подходит для всех типов кожи. Вот что вам потребуется: 1 свежий огурец среднего размера, 1 столовая ложка густого йогурта (можно использовать кефир), 1 столовая ложка овсяных хлопьев, 1 чайная ложка меда. Приготовить маску легко.

Рецепт простой маски для всех типов кожи лица
© Unsplash

Сперва нарежьте огурец на кусочки и поместите в блендер. Измельчите до состояния пюре. Добавьте в пюре из огурца овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Затем добавьте густой йогурт и мед в смесь и хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Теперь нанесите получившуюся маску на очищенную кожу лица, избегая области глаз и губ. Оставьте маску на лице на 15-20 минут. Затем смойте её теплой водой и нанесите увлажняющий крем на лицо.

Огуречная маска для лица поможет освежить и увлажнить кожу, уменьшить воспаления и раздражения, а также улучшить текстуру и тон. Рекомендуется применять подобный метод ухода за лицом 1-2 раза в неделю для наилучшего результата.

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