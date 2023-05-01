Терапевт Радина: рост волос у людей заложен на генетическом уровне

Стремление отрастить длинные красивые волосы было естественным для женщин, да и не только для них, в самые разные эпохи, включая, конечно, и нашу. Как объяснила специалист, рост волос заложен на генетическом уровне. То есть толщина, густота и скорость роста обычно соответствуют тем же параметрам у наших родителей. Именно этим, по мнению врача, объясняется неэффективность большинства волшебных масок или бальзамов, обещания производителей которых на поверку оказываются обыкновенным маркетинговым ходом. Конечно, это касается не всех средств. Например, активизировать волосяные луковицы могут «Миноксидил» и никотиновая кислота. Следует помнить, что такие средства можно использовать исключительно по рекомендации врача, сообщила Life.ru терапевт и косметолог Кристина Радина. Как улучшить волосы Есть несколько способов улучшить качество волос. Причём тут важны как общие понятия, такие как образ жизни, так и частности вроде присутствия в рационе омега-3 жирных кислот, получения достаточного количества витаминов Е, С и витаминов группы B. «Если у вас есть дефицит микро- и макроэлементов, качество волос будет страдать, они будут выпадать, ногти будут становиться более ломкими, поэтому обязательно обратите внимание на то, чтобы был в норме витамин D», — рекомендовала врач. Если соблюдать все эти условия, волосы будут расти в свойственном им темпе и, что особенно важно, будут выглядеть красиво. Когда человек хочет поддерживать здоровье и густоту волос естественным путём, важно правильно питаться и регулярно высыпаться, а также следовать (при его наличии) подобранному трихологом уходу. А вот популярные бьюти-процедуры вроде ботокса для волос и кератинового выпрямления, конечно, влияют на внешний вид, но при этом сами по себе достаточно травматичны. Ранее бьюти-эксперт Маргарита Рубцова развеяла популярный миф о том, что состригание кончиков влияет на скорость роста волос. По её словам, чтобы волосы росли быстрее, важно ухаживать за ними не только снаружи, но и изнутри, заботясь и о коже головы.