Дерматолог Джен Копфер назвала три губительные для кожи привычки, от которых нужно отказаться всем женщинам после сорока лет. Это поможет замедлить процессы старения, пишет американское издание She Finds.

Спать лицом в подушку

Трудно контролировать позы во сне, но проводить по семь–восемь часов лицом в подушку чревато последствиями: новыми морщинами, заломами и потерей упругости кожи. По словам Копфер, с возрастом избегать этого чрезвычайно важно, так как кожа истончается, становится более чувствительной и восприимчивой к повреждениям от давления и трения.

— Я лично наблюдала негативные последствия сна на лице у многих моих пациентов, особенно у тех, кто постоянно спит на одном боку каждую ночь, — рассказывает дерматолог. — У них я часто вижу более заметные морщины, складки в необычных местах и потерю эластичности и упругости на той стороне, на которой они спят, по сравнению с другой.

Совет: научитесь спать на спине. Также стоит использовать шелковую или атласную наволочку, которая уменьшит трение и предотвратит появление морщин во время сна.

Редкий пилинг

С возрастом кожа подвергается множеству физиологических изменений, и важно учитывать это, чтобы поддерживать ее красоту. Одно из таких изменений — замедление времени обновления клеток. Это естественный процесс, при котором кожа постоянно создает новые клетки и удаляет омертвевшие из верхнего слоя.

По словам специалиста, когда процесс замедляется, омертвевшие клетки накапливаются и остаются на поверхности кожи дольше. Это приводит к тому, что кожа выглядит тусклой, неровной, грубой, а заломы и морщинки бросаются в глаза. Бороться с этим поможет регулярное отшелушивание.

— Отшелушивание не только позволяет удалить ороговевшие частицы, но и помогает ускорить процесс обновления клеток, — объяснила дерматолог.

Когда удаляются верхние мертвые клетки, кожа посылает сигнал нижнему слою производить новые. Таким образом, процесс обновления ускоряется.

Совет: в домашних условиях делайте деликатный пилинг один–два раза в неделю. Средство нужно выбирать в зависимости от типа кожи.

Недостаточное увлажнение

По мере старения в коже уменьшается содержание естественных липидов, которые формируют барьер, защищающий от раздражителей, аллергенов и патогенных микроорганизмов.

Природные липиды состоят из керамидов, жирных кислот и холестерина. Снижение содержания любого из этих липидов может привести к тому, что кожа станет сухой, чувствительной, грубой.

— Чтобы решить проблему, крайне важно чаще увлажнять увядающую кожу, — рассказала Копфер.

По ее словам, нужно выбирать крем с содержанием всех трех натуральных липидов. В частности, с высокой концентрацией керамидов, чтобы компенсировать снижение их уровня.