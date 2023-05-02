Каждая женщина мечтает раскрыть секрет молодости, чтобы как можно дольше оставаться привлекательной. В беседе с «Лентой.ру» пластический хирург, косметолог Надежда Петраш рассказала, как замедлить старение после 30.

По словам пластического хирурга, чтобы продлить молодость, нужно отказаться от вредных привычек — ограничивать употребление алкоголя и прекратить курить. Также она призвала, правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и контролировать уровень стресса.

Правильный уход за кожей также важен, уточнила она, и для этого рекомендуется использовать косметические средства с антиоксидантами, ретинолом и витамином С. Необходимо, по словам врача, защищаться от солнечных лучей, чтобы избежать фотостарения, которое может вызвать потерю эластичности кожи.

Кроме того, косметолог напомнила, как важно получать достаточно хорошего сна, чтобы восстановить клетки кожи и уменьшить признаки старения. Регулярные обследования у врача помогут выявить и устранить проблемы со здоровьем, которые могут ускорять старение, резюмировала она.