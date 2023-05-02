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Врач назвала россиянкам самую опасную косметику

Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Вербицкая назвала россиянкам самую опасную косметику. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
© Lenta.ru

Так, специалист призвала не наносить на лицо дешевые косметические средства. По ее словам, подобная косметика продается на маркетплейсах и чаще всего является поддельной. При этом Вербицкая отметила, что подобная продукция может привести к ожогам и спровоцировать аллергическую реакцию.

В связи с этим собеседница издания посоветовала покупать косметику только у проверенных производителей.

«Нужно выбирать проверенные фирмы, покупать в проверенных магазинах. Недорогие и эффективные продукты часто поступают в крупные сетевые торговые точки», — пояснила медик.

В апреле врач-косметолог Оксана Чащина назвала вредные компоненты в составе косметики. Эксперт предостерегла от применения средств, содержащих силиконы, поскольку они могут стать причиной появления воспалений. В то же время опасность представляют минеральные масла, парафин и вазелин, которые создают на коже непроницаемую пленку, нарушающую ее функционирование.

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