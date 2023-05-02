Врач назвала россиянкам самую опасную косметику

Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Вербицкая назвала россиянкам самую опасную косметику. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

© Lenta.ru

Так, специалист призвала не наносить на лицо дешевые косметические средства. По ее словам, подобная косметика продается на маркетплейсах и чаще всего является поддельной. При этом Вербицкая отметила, что подобная продукция может привести к ожогам и спровоцировать аллергическую реакцию.

В связи с этим собеседница издания посоветовала покупать косметику только у проверенных производителей.

«Нужно выбирать проверенные фирмы, покупать в проверенных магазинах. Недорогие и эффективные продукты часто поступают в крупные сетевые торговые точки», — пояснила медик.