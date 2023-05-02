$79.96-0.5587.66-0.72

Названы вредные методы лечения прыщей

Дерматолог Кристина Тогоева назвала россиянам методы лечения прыщей, которые вредят коже. Соответствующий комментарий публикует издание Life.

Названы вредные методы лечения прыщей
© Lenta.ru

В первую очередь врач рассказала, что использование дегтярного или любого другого мыла нарушает pH-баланс кожи, что приводит к пересушиванию эпидермиса и созданию благоприятной среды для размножения бактерий.

«Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, также пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является провокатором акне», — пояснила доктор.

Помимо этого, по словам эксперта, аппаратные методики пагубно влияют на внешнее состояние кожи на стадии обострения различных заболеваний.

«К тому же пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — уточнила Тогоева.

В заключение доктор предупредила, что длительное применение гормональных инъекций и мазей без назначения врача может быть чревато атрофией кожи, расширением сосудов и пигментацией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий