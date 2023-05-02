Названы вредные методы лечения прыщей
Дерматолог Кристина Тогоева назвала россиянам методы лечения прыщей, которые вредят коже. Соответствующий комментарий публикует издание Life.
В первую очередь врач рассказала, что использование дегтярного или любого другого мыла нарушает pH-баланс кожи, что приводит к пересушиванию эпидермиса и созданию благоприятной среды для размножения бактерий.
«Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, также пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является провокатором акне», — пояснила доктор.
Помимо этого, по словам эксперта, аппаратные методики пагубно влияют на внешнее состояние кожи на стадии обострения различных заболеваний.
«К тому же пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — уточнила Тогоева.
В заключение доктор предупредила, что длительное применение гормональных инъекций и мазей без назначения врача может быть чревато атрофией кожи, расширением сосудов и пигментацией.