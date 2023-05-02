Женщина потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее

«Я ненавижу смотреть на свою руку. Бывают моменты, когда я смотрю на нее и действительно плачу, потому что мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь», — заявила Дюморне, отметив, что в общем потратила на услуги тату-мастеров 1000 фунтов стерлингов (примерно 102 тысячи рублей).