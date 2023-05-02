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Женщина потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее

Владелица салона красоты Диарра Дюморне из Северной Каролины, США, потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Женщина потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее
© Lenta.ru

Женщина рассказала, что красными чернилами набила рисунок дракона на предплечье. Однако ей не понравилось, как узор менялся в процессе заживления. Впоследствии американка решила сделать коррекцию, после которой изображение окончательно утратило первоначальный вид, превратившись в фиолетовые разводы.

«Я ненавижу смотреть на свою руку. Бывают моменты, когда я смотрю на нее и действительно плачу, потому что мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь», — заявила Дюморне, отметив, что в общем потратила на услуги тату-мастеров 1000 фунтов стерлингов (примерно 102 тысячи рублей).

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