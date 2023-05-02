Дерматолог: дегтярное мыло пересушивает кожу и не помогает от прыщей

Наоборот, нарушается кислотно-щелочной баланс и появляются благоприятные условия для размножения бактерий. В том числе болезнетворных. То же самое относится к лосьонам, болтушкам и другим лекарствам со спиртом. Какие ещё способы выводить прыщи можно назвать вредными и запретными — рассказала врач-дерматолог Кристина Тогоева.

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Спиртосодержащие средства, как и хозяйственное мыло, пересушивают кожу, растворяя защитную жировую плёнку на её поверхности (гидролипидную мантию). И кожа сама пытается восстановить баланс, для чего начинает активно вырабатывать много кожного сала.

«А кожное сало, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе Cutibacterium acnes, являющейся провокатором акне», — пояснила врач порталу Life.ru.

Также к вредным способам выводить прыщи специалист отнесла некоторые аппаратные методики. К примеру, шлифовку. Потому что она предназначена не для борьбы с акне, а с последствиями их появления — атрофическими рубцами. Вместо этого лучше пойти на фототерапию. При этой процедуре кожа прогревается с помощью лазера световыми волнами разной длины и высокой интенсивности. Считается одним из эффективных методов избавления от угревой сыпи.

Что касается пилингов, то их лучше проводить по назначению врача. Иначе можно спровоцировать появление прыщей.

«Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — отметила дерматолог.

Также врач остерегла от бесконтрольного приёма гормонов и использования мазей. Они могут привести к атрофии кожи, расширению сосудов и пигментации.