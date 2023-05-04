60-летняя женщина в молодежном наряде ответила на критику своей внешности

«Принимать свой возраст не значит полностью отказаться от стиля. Ты выглядишь потрясающе», «Мне нравятся все ваши наряды! Мне 82 года, и я вас полностью поддерживаю, я тоже буду одеваться так, как захочу», — поддержали они.