Названы способы быстро высушить волосы перед работой

Американский парикмахер и основатель косметического бренда JVN Джонатан Ван Несс назвал способы быстро высушить волосы утром перед работой. Соответствующий материал появился на сайте издания InStyle.

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В первую очередь специалист посоветовал не отжимать пряди от лишней воды полностью. По его словам, влажные волосы склонны к ломкости.

«Вместо агрессивного отжимания аккуратно проведите руками по длине волос, чтобы деликатно избавиться от лишней воды. При этом не сжимайте и скручивайте их», — пояснил он.

Кроме того, он призвал отказаться от применения банного полотенца. Вместо него рекомендуется использовать хлопчатобумажную футболку. Данное изделие помогает ускорить процесс сушки, отметил эксперт.

В заключение собеседник издания предложил укладывать волосы в помещении, в котором не затруднена циркуляция воздуха.

«Вы можете наносить средства для укладки волос в ванной, но сушить их нужно там, где отсутствует влажный воздух», — уточнил Несс.