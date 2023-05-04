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5 вредных привычек, которые портят ваши волосы

Измените ритуалы ухода, чтобы сохранить здоровье прядей.

5 вредных привычек, которые портят ваши волосы
© WomanHit.ru

На состояние волос влияет питание, стресс, правильный или неправильный уход, а еще незаметные, ежедневные привычки.

Иногда именно от этих действий зависит то, как выглядят локоны.

Неправильные резинки для волос

Привыкли дома собирать волосы в хвост? Помните, что слишком жесткая резинка травмирует локоны и каждый раз выдергивает несколько волосков при снятии. Кроме того, если собирать пряди в хвост каждый день, то в месте, где резинка пережимает хвост, волосы истончаются и начинают ломаться.

Не мыть расческу

На щетке остаются не только волоски, но и частички кожи, а вместе с ними бактерии, грибки. Они могут влиять на здоровье, поэтому после каждого расчесывания важно освободить щетку от волосков, а раз в неделю промывайте инструмент: замочите расческу в воде с содой на 10 минут, а затем тщательно вымойте с мылом.

Не использовать термозащиту

Укладывать волосы феном или утюжком без специального спрея или крема — значит, день за днем вредить состоянию локонов. Обязательно приобретите специальный бьюти-продукт, который будет покрывать стержень и не давать ему перегреваться. Старайтесь использовать термозащиту при каждой укладке: такие средства не утяжеляют прическу, оставляя ее пряди легкими и блестящими.

Расчесывать волосы от корней

Эта привычка приводит к спутыванию и ломкости волос. Чтобы расчесать их более бережно, раздели волосы на секции — верхние и нижние. Эти части подели еще на две, чтобы в итоге их получилось четыре. Затем начинай прочесывать с концов к корням, постепенно. Начинать необходимо именно снизу, так как у корней волосы не путаются, а кончики как раз подвержены этому.

Долго ходить в полотенце

Эта привычка приводит к тому, что от постоянной влажности волосы становятся ломкими и слабыми. Кроме того, если агрессивно сушить волосы полотенцем, вскоре появятся секущиеся кончики. Замените махровое полотенце на ткань из микрофибры, она легче скользит по волосам, не нарушая их структуру.

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