Врачи объяснили, чем опасна лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция давно стала привычным делом для многих женщин и даже мужчин. Некоторые хотели бы попробовать подобные услуги, но испытывают сомнения по поводу безопасности. Врачи в телеграм-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики объяснили, какой вред может нанести процедура.

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«Несмотря на то что лазерная эпиляция является одним из самых эффективных методов удаления нежелательных волос на теле, она также может иметь определенные риски и побочные эффекты», — говорится в публикации.

По словам врачей, лазер может нанести ожог кожи, если параметры оборудования задали неправильно. Это приводит к пигментации и рубцам, избавиться от которых потом будет сложно.

В некоторых случаях кожа после лазерной эпиляции меняет цвет на более тёмный или светлый даже без ожогов.

Иногда после лазерной эпиляции человек не следует рекомендациям по уходу за кожей или использует неподходящие косметические средства. Тогда с большой вероятностью возникнет раздражение и воспаление.

«Если вы решите провести лазерную эпиляцию, обязательно выбирайте опытного специалиста и следуйте всем рекомендациям по уходу за кожей после процедуры», — добавили врачи.